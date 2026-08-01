سعر Coinbase Wrapped ADA اليوم

السعر المباشر لمشروع Coinbase Wrapped ADA (CBADA) اليوم هو $ 0.173979، مع تغير بنسبة 1.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CBADA الحالي إلى USD هو $ 0.173979 لكل CBADA.

يحتل Coinbase Wrapped ADA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,446,593، مع عرض متداول قدره 54.31M CBADA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CBADA بين $ 0.172561 (أدنى) و$ 0.179101 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.072، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.138384.

على المدى القصير، تحرك CBADA بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-11.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.03M.

معلومات سوق Coinbase Wrapped ADA (CBADA)

القيمة السوقية $ 9.45M$ 9.45M $ 9.45M الحجم (24 ساعة) $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.45M$ 9.45M $ 9.45M إمداد دورة التداول 54.31M 54.31M 54.31M إجمالي العرض 54,306,419.432881 54,306,419.432881 54,306,419.432881

القيمة السوقية الحالية لـ Coinbase Wrapped ADA هي $ 9.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.03M. العرض المتداول لـ CBADA يبلغ 54.31M، مع إجمالي عرض 54306419.432881. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.45M.