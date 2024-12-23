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سعر COCO COIN (COCO) المباشر لليوم هو USD 0.00193656 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 66.22M . يتم تحديث سعر COCO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق COCO COIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.84M - تغيير سعر COCO COIN خلال اليوم هو +6.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 34.20B

أداء سعر COCO COIN (COCO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر COCO COIN مقابل USD هو $ +0.00011048 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر COCO COIN مقابل USD هو $ +0.0001091658 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر COCO COIN مقابل USD هو $ +0.0009089120 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر COCO COIN مقابل USD هو $ +0.000569263861391593 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00011048 +6.05% 30 يوم $ +0.0001091658 +5.64% 60 يوم $ +0.0009089120 +46.93% 90 يوم $ +0.000569263861391593 +41.63%

تحليل سعر COCO COIN (COCO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر COCO COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00182243$ 0.00182243 $ 0.00182243 24 ساعة مرتفع $ 0.00202126$ 0.00202126 $ 0.00202126 عالية طوال الوقت $ 0.0025541$ 0.0025541 $ 0.0025541 تغير السعر (1 ساعة) -0.36% تغير السعر (1يوم) +6.05% تغير السعر (7 أيام) -17.22%

معلومات سوق COCO COIN (COCO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: