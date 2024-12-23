سعر COCO COIN (COCO)
سعر COCO COIN (COCO) المباشر لليوم هو USD 0.00193656. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 66.22M. يتم تحديث سعر COCO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق COCO COIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.84M
- تغيير سعر COCO COIN خلال اليوم هو +6.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 34.20B
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خلال اليوم، كان سعر COCO COIN مقابل USD هو $ +0.00011048 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر COCO COIN مقابل USD هو $ +0.0001091658 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر COCO COIN مقابل USD هو $ +0.0009089120 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر COCO COIN مقابل USD هو $ +0.000569263861391593 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00011048
|+6.05%
|30 يوم
|$ +0.0001091658
|+5.64%
|60 يوم
|$ +0.0009089120
|+46.93%
|90 يوم
|$ +0.000569263861391593
|+41.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر COCO COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
+6.05%
-17.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
COCO Project Description: Purpose: COCO is a Social Finance (SocialFi) meme token designed to create a vibrant and engaging community around digital assets. Our aim is to blend social interaction with financial opportunities, offering a fun and rewarding experience for our users. Function: COCO operates as a meme token within the SocialFi space, leveraging community-driven initiatives and social engagement to drive its value and utility. The token facilitates social interactions, rewards active community participation, and supports various social-based events and activities. Utility: The COCO token has several key uses within the ecosystem: Community Engagement: COCO fosters a lively community by incentivizing interaction and participation through social activities. Rewards: Token holders can earn rewards through community engagement and participating in special events. Social Events: COCO supports various social-based events that enhance the user experience and drive token adoption. COCO aims to combine the excitement of meme culture with the benefits of social finance, creating a unique and interactive platform that rewards users for their involvement and enthusiasm.
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