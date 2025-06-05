سعر COAT DOG (COAT)
سعر COAT DOG (COAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 501.42K. يتم تحديث سعر COAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق COAT DOG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر COAT DOG خلال اليوم هو -5.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 98.58B
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خلال اليوم، كان سعر COAT DOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر COAT DOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر COAT DOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر COAT DOG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.98%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر COAT DOG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-5.98%
-19.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Coat Dog Token is a meme token deployed on the Base blockchain with Clanker platform. It's designed to be fun and community-driven, with a simple meme image generator that lets users create their own Coat Dog memes. As part of the token's mechanics, 0.4% of all fees collected through the Clanker platform are used to burn Coat Dog tokens, reducing supply over time. The project combines meme culture with basic utility, aiming to grow through community creativity and Clanker platform support.
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