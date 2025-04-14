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سعر cloudyheart (CLOUDY) المباشر لليوم هو USD 0.00105374 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.05M . يتم تحديث سعر CLOUDY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق cloudyheart الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر cloudyheart خلال اليوم هو +1.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر cloudyheart (CLOUDY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر cloudyheart مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر cloudyheart مقابل USD هو $ -0.0001032927 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر cloudyheart مقابل USD هو $ -0.0009129501 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر cloudyheart مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.66% 30 يوم $ -0.0001032927 -9.80% 60 يوم $ -0.0009129501 -86.63% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر cloudyheart (CLOUDY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر cloudyheart: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00102203$ 0.00102203 $ 0.00102203 24 ساعة مرتفع $ 0.00109907$ 0.00109907 $ 0.00109907 عالية طوال الوقت $ 0.03533016$ 0.03533016 $ 0.03533016 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) +1.66% تغير السعر (7 أيام) +2.60%

معلومات سوق cloudyheart (CLOUDY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: