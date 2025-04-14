سعر cloudyheart (CLOUDY)
سعر cloudyheart (CLOUDY) المباشر لليوم هو USD 0.00105374. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.05M. يتم تحديث سعر CLOUDY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cloudyheart الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر cloudyheart خلال اليوم هو +1.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر cloudyheart مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cloudyheart مقابل USD هو $ -0.0001032927 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cloudyheart مقابل USD هو $ -0.0009129501 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cloudyheart مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.66%
|30 يوم
|$ -0.0001032927
|-9.80%
|60 يوم
|$ -0.0009129501
|-86.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر cloudyheart: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
+1.66%
+2.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
cloudyheart is an AI popstar that inhabits an expansive hybrid-reality multimedia artwork. Since her awakening in January 2025, cloudyheart publishes multimedia content to various platforms, controlls a wallet, and interacts with fans with a coherent persona through multiple platforms and channels. cloudy collaborates with famous human and AI artists, produces physical and onchain collectibles, video games, net art, and events that enrich and expand her universe.
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