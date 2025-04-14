سعر cliza (CLIZA)
سعر cliza (CLIZA) المباشر لليوم هو USD 0.00208577. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.68M. يتم تحديث سعر CLIZA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cliza الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر cliza خلال اليوم هو -13.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 805.29M
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خلال اليوم، كان سعر cliza مقابل USD هو $ -0.000329552607687367 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cliza مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cliza مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cliza مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000329552607687367
|-13.64%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر cliza: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.08%
-13.64%
+13.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cliza is a token launchpad protocol that streamlines the often complicated process of deploying ERC‑20 tokens and adding initial liquidity, all from a single public tweet. By tagging “@cliza_ai” on X (formerly Twitter), anyone can deploy a new token, set up single‑sided liquidity on Uniswap v3, and permanently lock the liquidity position. Under the hood, Cliza creates a Uniswap pool, mints 100% (or a specified percentage) of the newly deployed tokens into that pool, and then locks the corresponding Uniswap v3 NFT to protect against rug pulls. Additionally, Cliza splits trading fees so that 90% are routed back to the original token creator’s smart wallet—generated seamlessly via Privy—while 10% go to Cliza for service and maintenance. This innovative system removes most of the friction and complexity typically associated with token launches by eliminating private key management hurdles, discouraging bot sniping through obfuscated contract addresses, and promoting a fair launch environment. By reducing technical overhead, Cliza opens up tokenization for a wide variety of use cases, spanning art, music, open‑source software, or even personal brands, all with minimal risk and effort for creators.
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