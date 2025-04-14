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سعر cliza (CLIZA) المباشر لليوم هو USD 0.00208577 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.68M . يتم تحديث سعر CLIZA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق cliza الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر cliza خلال اليوم هو -13.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 805.29M

أداء سعر cliza (CLIZA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر cliza مقابل USD هو $ -0.000329552607687367 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر cliza مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر cliza مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر cliza مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000329552607687367 -13.64% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر cliza (CLIZA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر cliza: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00189934$ 0.00189934 $ 0.00189934 24 ساعة مرتفع $ 0.00245927$ 0.00245927 $ 0.00245927 عالية طوال الوقت $ 0.00700504$ 0.00700504 $ 0.00700504 تغير السعر (1 ساعة) -1.08% تغير السعر (1يوم) -13.64% تغير السعر (7 أيام) +13.06%

معلومات سوق cliza (CLIZA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: