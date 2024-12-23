احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CIV مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CIV.

سعر Civilization (CIV) المباشر لليوم هو USD 0.00750244 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.19M . يتم تحديث سعر CIV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Civilization الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.34K - تغيير سعر Civilization خلال اليوم هو +0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 291.67M

أداء سعر Civilization (CIV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Civilization مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Civilization مقابل USD هو $ -0.0028483838 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Civilization مقابل USD هو $ -0.0024240616 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Civilization مقابل USD هو $ +0.002908060848744041 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.10% 30 يوم $ -0.0028483838 -37.96% 60 يوم $ -0.0024240616 -32.31% 90 يوم $ +0.002908060848744041 +63.30%

تحليل سعر Civilization (CIV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Civilization: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00719179$ 0.00719179 $ 0.00719179 24 ساعة مرتفع $ 0.00764869$ 0.00764869 $ 0.00764869 عالية طوال الوقت $ 0.253367$ 0.253367 $ 0.253367 تغير السعر (1 ساعة) -0.92% تغير السعر (1يوم) +0.10% تغير السعر (7 أيام) -17.05%

معلومات سوق Civilization (CIV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: