سعر Civilization (CIV)
سعر Civilization (CIV) المباشر لليوم هو USD 0.00750244. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.19M. يتم تحديث سعر CIV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Civilization الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.34K
- تغيير سعر Civilization خلال اليوم هو +0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 291.67M
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خلال اليوم، كان سعر Civilization مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Civilization مقابل USD هو $ -0.0028483838 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Civilization مقابل USD هو $ -0.0024240616 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Civilization مقابل USD هو $ +0.002908060848744041 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.10%
|30 يوم
|$ -0.0028483838
|-37.96%
|60 يوم
|$ -0.0024240616
|-32.31%
|90 يوم
|$ +0.002908060848744041
|+63.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Civilization: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.92%
+0.10%
-17.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CIV aims at building the world’s first Dex Fund: transforming the way how staking and investment are done, with 100% auditable code and, eventually, automated multi-strategy selection for maximum yield at minimum risk.
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