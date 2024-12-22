سعر Civfund Stone (0NE)
سعر Civfund Stone (0NE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 342.66K. يتم تحديث سعر 0NE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Civfund Stone الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.90K
- تغيير سعر Civfund Stone خلال اليوم هو -5.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 977.21T
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خلال اليوم، كان سعر Civfund Stone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Civfund Stone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Civfund Stone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Civfund Stone مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.13%
|30 يوم
|$ 0
|-38.04%
|60 يوم
|$ 0
|-45.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Civfund Stone: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.23%
-5.13%
-19.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Stone (#0NE) is Civilization’s ($CIV) utility token. Beyond purchasing the token on the open market, it can be yielded by farmers and stakers via CivFarm. Current utility includes: • Shared ownership of Civilization's intellectual property • Currency to buy Civilization game credits, once available • Donate to charity, as directed by the community • Trade on CivTrade • Farm on CivFarm • Buy Civilization Utility NFTs • Purchase items from civstore.com • Provide liquidity • Invest in marketing & development Additional utility can be proposed at any time by anyone in the community and will be approved by DAO consensus. The same process can amend existing utility. Civilization designed 0NE to be deflationary, demonstrated by the tokenomics-shaping transfer tax and buy-and-burn policies the community has in place.
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