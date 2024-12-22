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سعر Civfund Stone (0NE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 342.66K . يتم تحديث سعر 0NE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Civfund Stone الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.90K - تغيير سعر Civfund Stone خلال اليوم هو -5.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 977.21T

أداء سعر Civfund Stone (0NE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Civfund Stone مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Civfund Stone مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Civfund Stone مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Civfund Stone مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.13% 30 يوم $ 0 -38.04% 60 يوم $ 0 -45.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Civfund Stone (0NE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Civfund Stone: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.23% تغير السعر (1يوم) -5.13% تغير السعر (7 أيام) -19.92%

معلومات سوق Civfund Stone (0NE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: