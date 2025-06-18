سعر Chunking (SN40)
سعر Chunking (SN40) المباشر لليوم هو USD 0.83426. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.06M. يتم تحديث سعر SN40 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chunking الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Chunking خلال اليوم هو +4.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M
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خلال اليوم، كان سعر Chunking مقابل USD هو $ +0.03497866 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chunking مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chunking مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chunking مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.03497866
|+4.38%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chunking: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
+4.38%
-13.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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