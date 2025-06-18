احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SN40 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SN40.

سعر Chunking (SN40) المباشر لليوم هو USD 0.83426 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.06M . يتم تحديث سعر SN40 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chunking الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Chunking خلال اليوم هو +4.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M

أداء سعر Chunking (SN40) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chunking مقابل USD هو $ +0.03497866 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chunking مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chunking مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chunking مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.03497866 +4.38% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chunking (SN40)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chunking: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.787787$ 0.787787 $ 0.787787 24 ساعة مرتفع $ 0.851488$ 0.851488 $ 0.851488 عالية طوال الوقت $ 1.076$ 1.076 $ 1.076 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) +4.38% تغير السعر (7 أيام) -13.62%

معلومات سوق Chunking (SN40)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: