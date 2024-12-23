سعر Chudjak (CHUD)
سعر Chudjak (CHUD) المباشر لليوم هو USD 0.00887716. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.23M. يتم تحديث سعر CHUD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chudjak الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 168.16K
- تغيير سعر Chudjak خلال اليوم هو -1.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 926.93M
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خلال اليوم، كان سعر Chudjak مقابل USD هو $ -0.000145642103642294 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chudjak مقابل USD هو $ -0.0032136073 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chudjak مقابل USD هو $ -0.0035150038 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chudjak مقابل USD هو $ -0.001937357498901121 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000145642103642294
|-1.61%
|30 يوم
|$ -0.0032136073
|-36.20%
|60 يوم
|$ -0.0035150038
|-39.59%
|90 يوم
|$ -0.001937357498901121
|-17.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chudjak: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-1.61%
-31.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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