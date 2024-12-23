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سعر Chudjak (CHUD) المباشر لليوم هو USD 0.00887716 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.23M . يتم تحديث سعر CHUD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chudjak الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 168.16K - تغيير سعر Chudjak خلال اليوم هو -1.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 926.93M

أداء سعر Chudjak (CHUD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chudjak مقابل USD هو $ -0.000145642103642294 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chudjak مقابل USD هو $ -0.0032136073 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chudjak مقابل USD هو $ -0.0035150038 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chudjak مقابل USD هو $ -0.001937357498901121 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000145642103642294 -1.61% 30 يوم $ -0.0032136073 -36.20% 60 يوم $ -0.0035150038 -39.59% 90 يوم $ -0.001937357498901121 -17.91%

تحليل سعر Chudjak (CHUD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chudjak: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00873752$ 0.00873752 $ 0.00873752 24 ساعة مرتفع $ 0.0100477$ 0.0100477 $ 0.0100477 عالية طوال الوقت $ 0.03484076$ 0.03484076 $ 0.03484076 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) -1.61% تغير السعر (7 أيام) -31.77%

معلومات سوق Chudjak (CHUD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: