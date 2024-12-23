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سعر Choctopus (CHOCTOPUS) المباشر لليوم هو USD 0.00164136 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.14M . يتم تحديث سعر CHOCTOPUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Choctopus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.42K - تغيير سعر Choctopus خلال اليوم هو +26.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 700.00M

أداء سعر Choctopus (CHOCTOPUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Choctopus مقابل USD هو $ +0.00034357 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Choctopus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Choctopus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Choctopus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00034357 +26.47% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Choctopus (CHOCTOPUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Choctopus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00128492$ 0.00128492 $ 0.00128492 24 ساعة مرتفع $ 0.00163097$ 0.00163097 $ 0.00163097 عالية طوال الوقت $ 0.00284037$ 0.00284037 $ 0.00284037 تغير السعر (1 ساعة) +2.80% تغير السعر (1يوم) +26.47% تغير السعر (7 أيام) +0.37%

معلومات سوق Choctopus (CHOCTOPUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: