سعر Choctopus (CHOCTOPUS)
سعر Choctopus (CHOCTOPUS) المباشر لليوم هو USD 0.00164136. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.14M. يتم تحديث سعر CHOCTOPUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Choctopus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.42K
- تغيير سعر Choctopus خلال اليوم هو +26.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 700.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHOCTOPUS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHOCTOPUS.
خلال اليوم، كان سعر Choctopus مقابل USD هو $ +0.00034357 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Choctopus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Choctopus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Choctopus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00034357
|+26.47%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Choctopus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.80%
+26.47%
+0.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CHOCTOPUS إلى AUD
A$0.0026097624
|1 CHOCTOPUS إلى GBP
￡0.0012966744
|1 CHOCTOPUS إلى EUR
€0.001559292
|1 CHOCTOPUS إلى USD
$0.00164136
|1 CHOCTOPUS إلى MYR
RM0.00738612
|1 CHOCTOPUS إلى TRY
₺0.0577430448
|1 CHOCTOPUS إلى JPY
¥0.2568564264
|1 CHOCTOPUS إلى RUB
₽0.1685184312
|1 CHOCTOPUS إلى INR
₹0.1394171184
|1 CHOCTOPUS إلى IDR
Rp26.4735446808
|1 CHOCTOPUS إلى PHP
₱0.0965776224
|1 CHOCTOPUS إلى EGP
￡E.0.0834139152
|1 CHOCTOPUS إلى BRL
R$0.0099794688
|1 CHOCTOPUS إلى CAD
C$0.0023471448
|1 CHOCTOPUS إلى BDT
৳0.1953382536
|1 CHOCTOPUS إلى NGN
₦2.5407924528
|1 CHOCTOPUS إلى UAH
₴0.0685596072
|1 CHOCTOPUS إلى VES
Bs0.08370936
|1 CHOCTOPUS إلى PKR
Rs0.4550342328
|1 CHOCTOPUS إلى KZT
₸0.8584476936
|1 CHOCTOPUS إلى THB
฿0.056052444
|1 CHOCTOPUS إلى TWD
NT$0.0535575768
|1 CHOCTOPUS إلى CHF
Fr0.0014608104
|1 CHOCTOPUS إلى HKD
HK$0.0127533672
|1 CHOCTOPUS إلى MAD
.د.م0.0164464272