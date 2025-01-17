سعر Chinese Toshi (CTOSHI)
سعر Chinese Toshi (CTOSHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CTOSHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chinese Toshi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.61K
- تغيير سعر Chinese Toshi خلال اليوم هو +2.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Chinese Toshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chinese Toshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chinese Toshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chinese Toshi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.09%
|30 يوم
|$ 0
|-27.89%
|60 يوم
|$ 0
|+108.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chinese Toshi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+2.09%
+46.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Face of Base & Brian Armstrong's beloved cat named after Satoshi Nakamoto has moved to China! Sincerely, CToshi Nakamato
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