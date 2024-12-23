سعر CHEXBACCA (CHEXBACCA)
سعر CHEXBACCA (CHEXBACCA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 732.35K. يتم تحديث سعر CHEXBACCA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CHEXBACCA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.04K
- تغيير سعر CHEXBACCA خلال اليوم هو -2.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M
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خلال اليوم، كان سعر CHEXBACCA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CHEXBACCA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CHEXBACCA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CHEXBACCA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.30%
|30 يوم
|$ 0
|+350.15%
|60 يوم
|$ 0
|+65.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CHEXBACCA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.68%
-2.30%
+69.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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