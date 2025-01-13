سعر Chadimir Putni (PUTNI)
سعر Chadimir Putni (PUTNI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PUTNI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chadimir Putni الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06K
- تغيير سعر Chadimir Putni خلال اليوم هو +16.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Chadimir Putni مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chadimir Putni مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chadimir Putni مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chadimir Putni مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+16.82%
|30 يوم
|$ 0
|-16.72%
|60 يوم
|$ 0
|-41.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chadimir Putni: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.58%
+16.82%
+0.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chadimir Putni is da leeder of Rusha. His mishun is to ragpool youcrane, to reeform da Soyvet Onion. Oan oof Putnis besfren es Doland Tremp, an swole enmy Jeo Boden. We’re here to bring togetha all da Rusha Soyvets an support oan anotha thru da highs and lows. Putni is gud guy. We lyk Putni.
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