احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PUTNI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PUTNI.

سعر Chadimir Putni (PUTNI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PUTNI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chadimir Putni الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06K - تغيير سعر Chadimir Putni خلال اليوم هو +16.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Chadimir Putni (PUTNI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chadimir Putni مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chadimir Putni مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chadimir Putni مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chadimir Putni مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +16.82% 30 يوم $ 0 -16.72% 60 يوم $ 0 -41.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chadimir Putni (PUTNI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chadimir Putni: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01687661$ 0.01687661 $ 0.01687661 تغير السعر (1 ساعة) -0.58% تغير السعر (1يوم) +16.82% تغير السعر (7 أيام) +0.70%

معلومات سوق Chadimir Putni (PUTNI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: