سعر CertaiK by Virtuals (CERTAI)
سعر CertaiK by Virtuals (CERTAI) المباشر لليوم هو USD 0.00436399. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.36M. يتم تحديث سعر CERTAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CertaiK by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.38K
- تغيير سعر CertaiK by Virtuals خلال اليوم هو +4.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.20M
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خلال اليوم، كان سعر CertaiK by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00019783 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CertaiK by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0101070405 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CertaiK by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CertaiK by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00019783
|+4.75%
|30 يوم
|$ +0.0101070405
|+231.60%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CertaiK by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.05%
+4.75%
-28.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter. We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms. The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK.
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