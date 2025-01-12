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سعر CertaiK by Virtuals (CERTAI) المباشر لليوم هو USD 0.00436399 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.36M . يتم تحديث سعر CERTAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CertaiK by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.38K - تغيير سعر CertaiK by Virtuals خلال اليوم هو +4.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.20M

أداء سعر CertaiK by Virtuals (CERTAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CertaiK by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00019783 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CertaiK by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0101070405 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CertaiK by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CertaiK by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00019783 +4.75% 30 يوم $ +0.0101070405 +231.60% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CertaiK by Virtuals (CERTAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CertaiK by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0040244$ 0.0040244 $ 0.0040244 24 ساعة مرتفع $ 0.00440342$ 0.00440342 $ 0.00440342 عالية طوال الوقت $ 0.01099858$ 0.01099858 $ 0.01099858 تغير السعر (1 ساعة) +1.05% تغير السعر (1يوم) +4.75% تغير السعر (7 أيام) -28.86%

معلومات سوق CertaiK by Virtuals (CERTAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: