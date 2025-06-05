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سعر catwifbag (BAG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 346.74K . يتم تحديث سعر BAG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق catwifbag الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر catwifbag خلال اليوم هو -2.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.39M

أداء سعر catwifbag (BAG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر catwifbag مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر catwifbag مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر catwifbag مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر catwifbag مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.23% 30 يوم $ 0 -11.15% 60 يوم $ 0 -0.01% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر catwifbag (BAG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر catwifbag: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00164579$ 0.00164579 $ 0.00164579 عالية طوال الوقت $ 0.129741$ 0.129741 $ 0.129741 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -2.23% تغير السعر (7 أيام) -13.44%

معلومات سوق catwifbag (BAG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: