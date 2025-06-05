سعر catwifbag (BAG)
سعر catwifbag (BAG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 346.74K. يتم تحديث سعر BAG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق catwifbag الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر catwifbag خلال اليوم هو -2.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.39M
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خلال اليوم، كان سعر catwifbag مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر catwifbag مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر catwifbag مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر catwifbag مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.23%
|30 يوم
|$ 0
|-11.15%
|60 يوم
|$ 0
|-0.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر catwifbag: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-2.23%
-13.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Creator of the DogWifHat Meme and owner of the dog "ma_babezz" on instagram also has a cat and she posted her cat with a bag a week after the original dogwifhat post has made.
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