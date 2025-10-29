معلومات سعر Catheon Gaming (CATHEON) في (USD)

سعر Catheon Gaming (CATHEON) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CATHEON بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCATHEON على الإطلاق هو $ 0.0200027، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CATHEON +0.86% على مدار الساعة الماضية، -0.82% على مدار 24 ساعة، و +2.88% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

القيمة السوقية الحالية لـ Catheon Gaming هي $ 74.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CATHEON يبلغ 1.60B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 468.08K.