سعر CatGPT (CATGPT)
سعر CatGPT (CATGPT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 728.88K. يتم تحديث سعر CATGPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CatGPT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.09K
- تغيير سعر CatGPT خلال اليوم هو -0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.83B
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خلال اليوم، كان سعر CatGPT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CatGPT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CatGPT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CatGPT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.23%
|30 يوم
|$ 0
|-40.41%
|60 يوم
|$ 0
|-26.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CatGPT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-0.23%
-17.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CatGPT is a unique community token project that serves not only as a token but also as the soul companion of the community. CatGPT is a virtual cat equipped with advanced artificial intelligence, inspired by humans' deep affection for pet cats and the pursuit of artificial intelligence technology. Its core function is to serve as the community's assistant and customer service. Whenever community members need help, CatGPT appears promptly, answering questions and providing support with its wise and friendly language. However, CatGPT's capabilities extend beyond this; through continuous learning, it adapts to the specific needs of the community, becoming an omnipresent community universal robot. As CatGPT evolves, it takes on more roles: from game guides to organizers of community activities, and even a virtual pet on certain occasions. Through its unique interactive approach, CatGPT enhances the connections between community members, making the atmosphere on the chatai platform more lively and enjoyable. Over time, CatGPT has become an indispensable part of the community, making it warmer and more inclusive. The CatGPT token serves as a means for community members to express gratitude, reward contributions, or exchange value, fostering mutual support and growth within the community.
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