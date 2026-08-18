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سعر Matrixdock Silver المباشر اليوم هو 66.06 USD. القيمة السوقية لـ XAGM هي 4,823,438 USD. تابع تحديثات أسعار XAGM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Matrixdock Silver المباشر اليوم هو 66.06 USD. القيمة السوقية لـ XAGM هي 4,823,438 USD. تابع تحديثات أسعار XAGM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن XAGM

معلومات سعر XAGM

ما هو XAGM

الوثيقة البيضاء لـ XAGM

الموقع الرسمي لـ XAGM

اقتصاد توكن XAGM

توقعات سعر XAGM

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شعار Matrixdock Silver

سعر Matrixdock Silver (XAGM)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 XAGM إلى USD:

$65.83
$65.83$65.83
+1.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Matrixdock Silver (XAGM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:00:17 (UTC+8)

سعر Matrixdock Silver اليوم

السعر المباشر لمشروع Matrixdock Silver (XAGM) اليوم هو $ 66.06، مع تغير بنسبة 1.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XAGM الحالي إلى USD هو $ 66.06 لكل XAGM.

يحتل Matrixdock Silver حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,823,438، مع عرض متداول قدره 73.02K XAGM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XAGM بين $ 64.95 (أدنى) و$ 66.06 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 89.38، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 57.3.

على المدى القصير، تحرك XAGM بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.00K.

معلومات سوق Matrixdock Silver (XAGM)

$ 4.82M
$ 4.82M$ 4.82M

$ 4.00K
$ 4.00K$ 4.00K

$ 4.82M
$ 4.82M$ 4.82M

73.02K
73.02K 73.02K

73,018.222760888
73,018.222760888 73,018.222760888

القيمة السوقية الحالية لـ Matrixdock Silver هي $ 4.82M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.00K. العرض المتداول لـ XAGM يبلغ 73.02K، مع إجمالي عرض 73018.222760888. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.82M.

سجل سعر Matrixdock Silver بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 64.95
$ 64.95$ 64.95
24 ساعة منخفض
$ 66.06
$ 66.06$ 66.06
24 ساعة مرتفع

$ 64.95
$ 64.95$ 64.95

$ 66.06
$ 66.06$ 66.06

$ 89.38
$ 89.38$ 89.38

$ 57.3
$ 57.3$ 57.3

-0.00%

+1.35%

+0.68%

+0.68%

سجل سعر Matrixdock Silver (XAGM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Matrixdock Silver مقابل USD هو $ +0.881429 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Matrixdock Silver مقابل USD هو $ +8.2476108180 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Matrixdock Silver مقابل USD هو $ -0.7886837340 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Matrixdock Silver مقابل USD هو $ +0.00306013323049 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.881429+1.35%
30 يوم$ +8.2476108180+12.49%
60 يوم$ -0.7886837340-1.19%
90 يوم$ +0.00306013323049+0.00%

توقعات أسعار Matrixdock Silver

Matrixdock Silver (XAGM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XAGM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMatrixdock Silver (XAGM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Matrixdock Silver نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Matrixdock Silver الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار XAGM للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Matrixdock Silver.

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المصدر Matrixdock Silver (XAGM)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Sui Ecosystem

نبذة عن Matrixdock Silver

ما القيمة الحية لـ Matrixdock Silver اليوم؟

اليوم، يُتداول Matrixdock Silver بسعر $66.06، مسجلاً تحركاً في السعر بنسبة 1.35% خلال آخر 24 ساعة. يتغير هذا السعر باستمرار، مما يعكس معنويات السوق في الوقت الحقيقي.

ما مدى تقلب XAGM حالياً؟

إن معدل التقلب خلال 24 ساعة هو --%، مما يوفر رؤية حول سرعة تحرك سعر التوكن. يمكن أن يؤدي التقلب الأعلى إلى خلق فرص تداول ومخاطر في آنٍ واحد، حسب ظروف السوق.

ما هي ظروف السيولة التي يتمتع بها Matrixdock Silver اليوم؟

يحمل Matrixdock Silver درجة سيولة تبلغ --/100، والتي تقيّم عمق السوق عبر البورصات. عادةً ما تؤدي السيولة العالية إلى فروق أسعار أضيق وتنفيذ أفضل للأوامر السوقية.

ما مستويات الأسعار التي تداول بها XAGM خلال اليوم؟

خلال آخر 24 ساعة، تداول بين $64.95 و$66.06. يساعد هذا النطاق المتداولين على تقدير مناطق الدعم والمقاومة لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل.

ما حجم التداول اليومي لـ XAGM؟

تم تداول ما مجموعه $-- خلال اليوم الأخير. غالباً ما تسبق طفرات الحجم تحركات كبيرة في الأسعار أو تغييرات في معنويات السوق.

كيف ينبغي للمستثمرين تفسير مستوى المخاطرة لـ Matrixdock Silver؟

تُحدَّد المخاطرة بناءً على التقلب، وعمق السيولة، والترتيب في السوق، وتوزيع المعروض. وباعتباره أصلًا من فئة Tokenized Assets,Ethereum Ecosystem,Sui Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Silver,Tokenized Commodities,Matrixdock Ecosystem مبنيًا على --، فإن ملف تعريف المخاطرة لـ XAGM قد يتغير تبعاً لتحديثات النظام البيئي أو الاتجاهات على مستوى الصناعة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Matrixdock Silver

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:00:17 (UTC+8)

تحديثات Matrixdock Silver (XAGM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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