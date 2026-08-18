سعر Matrixdock Silver اليوم

السعر المباشر لمشروع Matrixdock Silver (XAGM) اليوم هو $ 66.06، مع تغير بنسبة 1.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XAGM الحالي إلى USD هو $ 66.06 لكل XAGM.

يحتل Matrixdock Silver حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,823,438، مع عرض متداول قدره 73.02K XAGM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XAGM بين $ 64.95 (أدنى) و$ 66.06 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 89.38، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 57.3.

على المدى القصير، تحرك XAGM بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.00K.

معلومات سوق Matrixdock Silver (XAGM)

القيمة السوقية $ 4.82M$ 4.82M $ 4.82M الحجم (24 ساعة) $ 4.00K$ 4.00K $ 4.00K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.82M$ 4.82M $ 4.82M إمداد دورة التداول 73.02K 73.02K 73.02K إجمالي العرض 73,018.222760888 73,018.222760888 73,018.222760888

القيمة السوقية الحالية لـ Matrixdock Silver هي $ 4.82M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.00K. العرض المتداول لـ XAGM يبلغ 73.02K، مع إجمالي عرض 73018.222760888. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.82M.