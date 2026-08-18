سعر Silver rStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Silver rStock (SLVR) اليوم هو $ 68.96، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SLVR الحالي إلى USD هو $ 68.96 لكل SLVR.

يحتل Silver rStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 221,911، مع عرض متداول قدره 3.22K SLVR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SLVR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5,439.79، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0011996.

على المدى القصير، تحرك SLVR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 844.62.

معلومات سوق Silver rStock (SLVR)

القيمة السوقية $ 221.91K$ 221.91K $ 221.91K الحجم (24 ساعة) $ 844.62$ 844.62 $ 844.62 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 221.91K$ 221.91K $ 221.91K إمداد دورة التداول 3.22K 3.22K 3.22K إجمالي العرض 3,216.624436666 3,216.624436666 3,216.624436666

القيمة السوقية الحالية لـ Silver rStock هي $ 221.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 844.62. العرض المتداول لـ SLVR يبلغ 3.22K، مع إجمالي عرض 3216.624436666. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 221.91K.