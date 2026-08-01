سعر Copper rStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Copper rStock (CPERR) اليوم هو $ 36.22، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CPERR الحالي إلى USD هو $ 36.22 لكل CPERR.

يحتل Copper rStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 494,087، مع عرض متداول قدره 13.64K CPERR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CPERR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 69,394,769، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 13.96.

على المدى القصير، تحرك CPERR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 119.38.

معلومات سوق Copper rStock (CPERR)

القيمة السوقية $ 494.09K$ 494.09K $ 494.09K الحجم (24 ساعة) $ 119.38$ 119.38 $ 119.38 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 494.09K$ 494.09K $ 494.09K إمداد دورة التداول 13.64K 13.64K 13.64K إجمالي العرض 13,640.263782645 13,640.263782645 13,640.263782645

القيمة السوقية الحالية لـ Copper rStock هي $ 494.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 119.38. العرض المتداول لـ CPERR يبلغ 13.64K، مع إجمالي عرض 13640.263782645. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 494.09K.