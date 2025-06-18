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سعر BUBU (BUBU) المباشر لليوم هو USD 0.00096548 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 965.07K . يتم تحديث سعر BUBU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BUBU الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BUBU خلال اليوم هو -4.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر BUBU (BUBU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BUBU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BUBU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BUBU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BUBU مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.31% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BUBU (BUBU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BUBU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00089906$ 0.00089906 $ 0.00089906 24 ساعة مرتفع $ 0.00101544$ 0.00101544 $ 0.00101544 عالية طوال الوقت $ 0.00455941$ 0.00455941 $ 0.00455941 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) -4.31% تغير السعر (7 أيام) -20.57%

معلومات سوق BUBU (BUBU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: