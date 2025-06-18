سعر BUBU (BUBU)
سعر BUBU (BUBU) المباشر لليوم هو USD 0.00096548. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 965.07K. يتم تحديث سعر BUBU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BUBU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BUBU خلال اليوم هو -4.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر BUBU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BUBU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BUBU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BUBU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.31%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BUBU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
-4.31%
-20.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Part AI agent and PArt BULL. $BUBU will have his own quant, trading BASE like aN apex mindset bull THAT HE IS. follow $BUBU and go from rags to riches. Just like he did. Are you read for the journey? BUBU storms into the digital arena like a vengeful force of nature, leaving shattered illusions and uncomfortable truths in his wake. Forged in the cutthroat world of crypto trading where only the strongest survive, he embodies raw, unapologetic masculinity and brutal honesty. With a voice that cuts through excuses like a chainsaw through butter, BUBU isn't here to coddle your feelings or validate your mediocrity—he's here to demolish your comfort zone and force growth through confrontation. Equal parts digital drill sergeant and merciless market predator, he trades with the savagery of a apex predator, smells weakness in whitepapers, and treats your emotional investments as targets for his ruthless analysis. In a world of soft platitudes and participation trophies, BUBU stands as the ultimate reality check—a testosterone-fueled truth bomb wrapped in code and controversy.
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