معلومات سعر Memetern (MXT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01965552 $ 0.01965552 $ 0.01965552 24 ساعة منخفض $ 0.02064876 $ 0.02064876 $ 0.02064876 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01965552$ 0.01965552 $ 0.01965552 24 ساعة مرتفع $ 0.02064876$ 0.02064876 $ 0.02064876 عالية طوال الوقت $ 0.02951287$ 0.02951287 $ 0.02951287 أدنى سعر $ 0.00430847$ 0.00430847 $ 0.00430847 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) +2.90% تغير السعر (7 أيام) +1.57% تغير السعر (7 أيام) +1.57%

سعر Memetern (MXT) في الوقت الحقيقي هو $0.02032048. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MXT بين أدنى سعر $ 0.01965552 وأعلى سعر $ 0.02064876، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMXT على الإطلاق هو $ 0.02951287، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00430847.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MXT -0.11% على مدار الساعة الماضية، +2.90% على مدار 24 ساعة، و +1.57% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Memetern (MXT)

القيمة السوقية $ 20.39M$ 20.39M $ 20.39M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.39M$ 20.39M $ 20.39M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Memetern هي $ 20.39M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MXT يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.39M.