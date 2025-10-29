معلومات سعر Popi (POPI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00115855 24 ساعة مرتفع $ 0.00122299 عالية طوال الوقت $ 0.00138578 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) +4.72% تغير السعر (7 أيام) +77.03%

سعر Popi (POPI) في الوقت الحقيقي هو $0.00121329. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول POPI بين أدنى سعر $ 0.00115855 وأعلى سعر $ 0.00122299، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPOPI على الإطلاق هو $ 0.00138578، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير POPI -0.06% على مدار الساعة الماضية، +4.72% على مدار 24 ساعة، و +77.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Popi (POPI)

القيمة السوقية $ 1.21M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.21M إمداد دورة التداول 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Popi هي $ 1.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POPI يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.21M.