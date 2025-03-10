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سعر CATBAT (CATBAT) المباشر لليوم هو USD 0.00241356 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.15M . يتم تحديث سعر CATBAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CATBAT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.22K - تغيير سعر CATBAT خلال اليوم هو -11.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 891.22M

أداء سعر CATBAT (CATBAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CATBAT مقابل USD هو $ -0.000319436556004932 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CATBAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CATBAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CATBAT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000319436556004932 -11.68% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CATBAT (CATBAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CATBAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0022744$ 0.0022744 $ 0.0022744 24 ساعة مرتفع $ 0.00275576$ 0.00275576 $ 0.00275576 عالية طوال الوقت $ 0.00323215$ 0.00323215 $ 0.00323215 تغير السعر (1 ساعة) +1.73% تغير السعر (1يوم) -11.68% تغير السعر (7 أيام) -16.04%

معلومات سوق CATBAT (CATBAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: