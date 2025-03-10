شعار Cat Wif Hat

سعر Cat Wif Hat (CWH)

USD

مخطط سعر Cat Wif Hat (CWH) المباشر

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-13.70%(1D)

سعر Cat Wif Hat (CWH) لليوم

سعر Cat Wif Hat (CWH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 80.76K. يتم تحديث سعر CWH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cat Wif Hat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.92K
- تغيير سعر Cat Wif Hat خلال اليوم هو -13.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.52M

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أداء سعر Cat Wif Hat (CWH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cat Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cat Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cat Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cat Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-13.75%
30 يوم$ 0-62.12%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Cat Wif Hat (CWH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cat Wif Hat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00815904
$ 0.00815904$ 0.00815904

-0.95%

-13.75%

-47.56%

معلومات سوق Cat Wif Hat (CWH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 80.76K
$ 80.76K$ 80.76K

$ 18.92K
$ 18.92K$ 18.92K

999.52M
999.52M 999.52M

ما هو Cat Wif Hat ( CWH )

CWH (Cat Wif Hat) is a meme token built on Solana, inspired by the whimsical idea of a cat wearing a hat. Combining humor, simplicity, and community-driven engagement, CWH captures the playful spirit of internet meme culture. As a CTO (Community Take Over) project, all decisions are made through shared efforts by the community, emphasizing decentralization, creativity, and inclusivity. CWH stands out as a unique and entertaining addition to the Solana ecosystem.

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المصدر Cat Wif Hat (CWH)

الموقع الرسمي

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عملة CWH إلى العملات المحلية

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