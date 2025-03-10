سعر Cat Wif Hat (CWH)
سعر Cat Wif Hat (CWH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 80.76K. يتم تحديث سعر CWH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cat Wif Hat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.92K
- تغيير سعر Cat Wif Hat خلال اليوم هو -13.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.52M
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خلال اليوم، كان سعر Cat Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cat Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cat Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cat Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.75%
|30 يوم
|$ 0
|-62.12%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cat Wif Hat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.95%
-13.75%
-47.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CWH (Cat Wif Hat) is a meme token built on Solana, inspired by the whimsical idea of a cat wearing a hat. Combining humor, simplicity, and community-driven engagement, CWH captures the playful spirit of internet meme culture. As a CTO (Community Take Over) project, all decisions are made through shared efforts by the community, emphasizing decentralization, creativity, and inclusivity. CWH stands out as a unique and entertaining addition to the Solana ecosystem.
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