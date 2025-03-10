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سعر Cat Wif Hat (CWH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 80.76K . يتم تحديث سعر CWH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cat Wif Hat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.92K - تغيير سعر Cat Wif Hat خلال اليوم هو -13.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.52M

أداء سعر Cat Wif Hat (CWH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cat Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cat Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cat Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cat Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -13.75% 30 يوم $ 0 -62.12% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cat Wif Hat (CWH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cat Wif Hat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00815904$ 0.00815904 $ 0.00815904 تغير السعر (1 ساعة) -0.95% تغير السعر (1يوم) -13.75% تغير السعر (7 أيام) -47.56%

معلومات سوق Cat Wif Hat (CWH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: