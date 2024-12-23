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سعر CargoX (CXO) المباشر لليوم هو USD 0.20986 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.04M . يتم تحديث سعر CXO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CargoX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.35K - تغيير سعر CargoX خلال اليوم هو +1.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 167.16M

أداء سعر CargoX (CXO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CargoX مقابل USD هو $ +0.00240381 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CargoX مقابل USD هو $ -0.0049764101 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CargoX مقابل USD هو $ -0.0141916146 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CargoX مقابل USD هو $ -0.03737502213922605 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00240381 +1.16% 30 يوم $ -0.0049764101 -2.37% 60 يوم $ -0.0141916146 -6.76% 90 يوم $ -0.03737502213922605 -15.11%

تحليل سعر CargoX (CXO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CargoX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.202884$ 0.202884 $ 0.202884 24 ساعة مرتفع $ 0.211564$ 0.211564 $ 0.211564 عالية طوال الوقت $ 0.523279$ 0.523279 $ 0.523279 تغير السعر (1 ساعة) -0.60% تغير السعر (1يوم) +1.16% تغير السعر (7 أيام) +2.86%

معلومات سوق CargoX (CXO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: