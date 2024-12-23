سعر CargoX (CXO)
سعر CargoX (CXO) المباشر لليوم هو USD 0.20986. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.04M. يتم تحديث سعر CXO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CargoX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.35K
- تغيير سعر CargoX خلال اليوم هو +1.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 167.16M
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خلال اليوم، كان سعر CargoX مقابل USD هو $ +0.00240381 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CargoX مقابل USD هو $ -0.0049764101 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CargoX مقابل USD هو $ -0.0141916146 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CargoX مقابل USD هو $ -0.03737502213922605 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00240381
|+1.16%
|30 يوم
|$ -0.0049764101
|-2.37%
|60 يوم
|$ -0.0141916146
|-6.76%
|90 يوم
|$ -0.03737502213922605
|-15.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CargoX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.60%
+1.16%
+2.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The CargoX Platform gives you the world’s easiest way to upload documents and provides the tools for their secure and instant transaction. What is new is that you can also transfer ownership of documents!
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