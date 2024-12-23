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سعر Candle Cat (CANDLE) المباشر لليوم هو USD 0.00121144 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 234.66K . يتم تحديث سعر CANDLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Candle Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.29K - تغيير سعر Candle Cat خلال اليوم هو -3.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 193.37M

أداء سعر Candle Cat (CANDLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Candle Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Candle Cat مقابل USD هو $ -0.0006558146 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Candle Cat مقابل USD هو $ -0.0002394469 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Candle Cat مقابل USD هو $ -0.0001409363286692532 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.52% 30 يوم $ -0.0006558146 -54.13% 60 يوم $ -0.0002394469 -19.76% 90 يوم $ -0.0001409363286692532 -10.42%

تحليل سعر Candle Cat (CANDLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Candle Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00118638$ 0.00118638 $ 0.00118638 24 ساعة مرتفع $ 0.00126661$ 0.00126661 $ 0.00126661 عالية طوال الوقت $ 0.02097471$ 0.02097471 $ 0.02097471 تغير السعر (1 ساعة) -0.59% تغير السعر (1يوم) -3.52% تغير السعر (7 أيام) -36.05%

معلومات سوق Candle Cat (CANDLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: