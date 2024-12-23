سعر Candle Cat (CANDLE)
سعر Candle Cat (CANDLE) المباشر لليوم هو USD 0.00121144. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 234.66K. يتم تحديث سعر CANDLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Candle Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.29K
- تغيير سعر Candle Cat خلال اليوم هو -3.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 193.37M
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خلال اليوم، كان سعر Candle Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Candle Cat مقابل USD هو $ -0.0006558146 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Candle Cat مقابل USD هو $ -0.0002394469 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Candle Cat مقابل USD هو $ -0.0001409363286692532 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.52%
|30 يوم
|$ -0.0006558146
|-54.13%
|60 يوم
|$ -0.0002394469
|-19.76%
|90 يوم
|$ -0.0001409363286692532
|-10.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Candle Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.59%
-3.52%
-36.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Candle Cat is a meme coin. Candle Cat is the master of markets and the market maker. His army of red and green meme candles are linking bridge between all digitised assets. Launched by @Bull_BNB (X Influencer). 78% of the token supply was burnt to reward the community. We set the new meta. Other projects are following in our footsteps. Candle Cat was created as a lesson to all lazy devs. You no longer need to gamble on random meme coins that are likely a scam or rug. Candle Cat is neither of those, you are safe here. Community is everything and we value ours above all else, join us on the journey to VALHALLA...!!!
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￡0.0009570376
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€0.001150868
|1 CANDLE إلى USD
$0.00121144
|1 CANDLE إلى MYR
RM0.0054272512
|1 CANDLE إلى TRY
₺0.0426305736
|1 CANDLE إلى JPY
¥0.1896630464
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₽0.1246208328
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₹0.1029602856
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Rp19.5393521032
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₱0.070990384
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￡E.0.0615896096
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R$0.0073534408
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C$0.0017323592
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৳0.1441492456
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₦1.8723895496
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₴0.0505897344
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Bs0.06178344
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Rs0.3357627104
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₸0.6335952344
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Fr0.0010781816
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HK$0.0094007744
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