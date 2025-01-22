سعر Bumshaft (BUMSHAFT)
سعر Bumshaft (BUMSHAFT) المباشر لليوم هو USD 0.00000297. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 296.93K. يتم تحديث سعر BUMSHAFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bumshaft الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.32K
- تغيير سعر Bumshaft خلال اليوم هو +5.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر Bumshaft مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bumshaft مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bumshaft مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bumshaft مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.09%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bumshaft: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.46%
+5.09%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Amidst the IBS token surge, a clank.fun meme emerged as a hero. Bumshaft, born as a playful twist on Dickbutt, has grown into a phenomenon. It's gearing up for an upcoming 3,333 PFP NFT collection that blends top-tier art, vibes, and a cute, friendly face adored by many. Offered as a free mint to active participants it aims to unite the clanker ecosystem, with ambitions to have thousands of Bumshaft PFPs across socials, showcasing the ecosystem's strength
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