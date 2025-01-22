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سعر Bumshaft (BUMSHAFT) المباشر لليوم هو USD 0.00000297 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 296.93K . يتم تحديث سعر BUMSHAFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bumshaft الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.32K - تغيير سعر Bumshaft خلال اليوم هو +5.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B

أداء سعر Bumshaft (BUMSHAFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bumshaft مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bumshaft مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bumshaft مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bumshaft مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.09% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bumshaft (BUMSHAFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bumshaft: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000279$ 0.00000279 $ 0.00000279 24 ساعة مرتفع $ 0.00000371$ 0.00000371 $ 0.00000371 عالية طوال الوقت $ 0.00000371$ 0.00000371 $ 0.00000371 تغير السعر (1 ساعة) -3.46% تغير السعر (1يوم) +5.09% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Bumshaft (BUMSHAFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: