سعر bullish (BULLISH)
سعر bullish (BULLISH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.00K. يتم تحديث سعر BULLISH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق bullish الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 956.80
- تغيير سعر bullish خلال اليوم هو -0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر bullish مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر bullish مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر bullish مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر bullish مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.18%
|30 يوم
|$ 0
|-31.34%
|60 يوم
|$ 0
|-36.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر bullish: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
-0.18%
+8.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bullish Coin ($BULLISH) is a meme-inspired cryptocurrency designed to capture the enthusiasm and optimism of the crypto community. With a total supply of 1,000,000,000 tokens and 100% of the liquidity pool burned, $BULLISH ensures security and stability for its holders. The coin operates with zero transaction taxes, making it an attractive and cost-effective option for traders. Bullish Coin places a strong emphasis on community engagement, encouraging members to participate in meme creation and interactive events. The project aims to build a vibrant and supportive community, fostering a fun and inclusive atmosphere for all participants. By embracing the bullish spirit, $BULLISH seeks to create a unique and dynamic presence in the crypto world, driven by the collective energy and creativity of its community.
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