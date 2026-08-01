شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر BUDDY BEAR المباشر اليوم هو 0.06521 USD. القيمة السوقية لـ BUDDY هي 652,107 USD. تابع تحديثات أسعار BUDDY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر BUDDY BEAR المباشر اليوم هو 0.06521 USD. القيمة السوقية لـ BUDDY هي 652,107 USD. تابع تحديثات أسعار BUDDY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BUDDY

معلومات سعر BUDDY

ما هو BUDDY

الموقع الرسمي لـ BUDDY

اقتصاد توكن BUDDY

توقعات سعر BUDDY

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار BUDDY BEAR

سعر BUDDY BEAR (BUDDY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BUDDY إلى USD:

$0.065
$0.065$0.065
+0.07%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار BUDDY BEAR (BUDDY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 01:14:22 (UTC+8)

سعر BUDDY BEAR اليوم

السعر المباشر لمشروع BUDDY BEAR (BUDDY) اليوم هو $ 0.06521، مع تغير بنسبة 5.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BUDDY الحالي إلى USD هو $ 0.06521 لكل BUDDY.

يحتل BUDDY BEAR حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 652,107، مع عرض متداول قدره 10.00M BUDDY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BUDDY بين $ 0.059926 (أدنى) و$ 0.064876 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.079501، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05139.

على المدى القصير، تحرك BUDDY بمقدار +3.51% خلال الساعة الماضية و-2.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.63K.

معلومات سوق BUDDY BEAR (BUDDY)

$ 652.11K
$ 652.11K$ 652.11K

$ 4.63K
$ 4.63K$ 4.63K

$ 652.11K
$ 652.11K$ 652.11K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BUDDY BEAR هي $ 652.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.63K. العرض المتداول لـ BUDDY يبلغ 10.00M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 652.11K.

سجل سعر BUDDY BEAR بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.059926
$ 0.059926$ 0.059926
24 ساعة منخفض
$ 0.064876
$ 0.064876$ 0.064876
24 ساعة مرتفع

$ 0.059926
$ 0.059926$ 0.059926

$ 0.064876
$ 0.064876$ 0.064876

$ 0.079501
$ 0.079501$ 0.079501

$ 0.05139
$ 0.05139$ 0.05139

+3.51%

+5.77%

-2.27%

-2.27%

سجل سعر BUDDY BEAR (BUDDY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BUDDY BEAR مقابل USD هو $ +0.00355787 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BUDDY BEAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BUDDY BEAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BUDDY BEAR مقابل USD هو $ +0.00001867888804624 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00355787+5.77%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ +0.00001867888804624+0.00%

توقعات أسعار BUDDY BEAR

BUDDY BEAR (BUDDY) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BUDDY في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBUDDY BEAR (BUDDY) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر BUDDY BEAR نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر BUDDY BEAR الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BUDDY للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار BUDDY BEAR.

MEXC هي منصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها المنصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر BUDDY BEAR (BUDDY)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemeTON EcosystemTON Meme

نبذة عن BUDDY BEAR

ما هو السعر الحالي لـ BUDDY BEAR؟

يتم تداول BUDDY BEAR بسعر $0.06521، مسجلاً تحركًا في السعر بنسبة 5.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا الرقم الأسعار في الوقت الفعلي والمجمعة من البورصات العالمية.

كيف يقارن سعر اليوم بالمستويات التاريخية؟

يبلغ السعر الأعلى على الإطلاق (ATH) لـ BUDDY BEAR $0.079501، بينما يبلغ السعر الأدنى على الإطلاق (ATL) $0.05139. إن مقارنة السعر الحالي بهذه المستويات يمكن أن يساعد المستثمرين على تقييم الإمكانات طويلة الأجل ودورات النمو السابقة.

ما هو التقييم العام لـ BUDDY اليوم؟

تبلغ القيمة السوقية $652107، مما يضع الأصل في المرتبة #3508 بين جميع العملات المشفرة.

ما مدى نشاط المشاركة في سوق BUDDY BEAR؟

بلغ حجم التداول في الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يوضح مدى تكرار تعامل المتداولين مع BUDDY.

ما هو المعروض المتداول ولماذا هو مهم؟

مع وجود 10000000.0 رمزًا متداولًا حاليًا، تؤثر ديناميكيات العرض على الندرة ومعدلات التضخم واتجاهات التقييم طويلة الأجل.

أي فئة ينتمي إليها BUDDY BEAR؟

إن BUDDY BEAR يندرج ضمن تصنيف Meme,TON Ecosystem,TON Meme، الذي يجمعه مع أصول أخرى تشاركه نفس الوظائف أو الأدوار في النظام البيئي.

كيف يؤثر -- على قيمة مقترح BUDDY؟

إن العمل على شبكة -- يتيح لـ BUDDY الاستفادة من سرعات معاملات محددة ورسوم وأساليب أمنية ووظائف عقود ذكية، مما يساهم في اعتماده بشكل عام.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول BUDDY BEAR

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 01:14:22 (UTC+8)

تحديثات BUDDY BEAR (BUDDY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن BUDDY BEAR

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.2520
$0.2520$0.2520

+740.00%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01197
$0.01197$0.01197

+199.25%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.035055
$0.035055$0.035055

-0.89%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06950
$0.06950$0.06950

+0.72%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.2520
$0.2520$0.2520

+740.00%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01350
$0.01350$0.01350

+87.50%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002970
$0.0002970$0.0002970

+40.75%

Tutorial

Tutorial

TUT

$0.058576
$0.058576$0.058576

+31.66%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.2800
$1.2800$1.2800

+50.41%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعد

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعدHawkish Feds ضد ETF المتصاعد

تدفقات ETF بقيمة 172M$ قبل NFP: إشارة أم فخ؟