سعر BUDDY BEAR اليوم

السعر المباشر لمشروع BUDDY BEAR (BUDDY) اليوم هو $ 0.06521، مع تغير بنسبة 5.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BUDDY الحالي إلى USD هو $ 0.06521 لكل BUDDY.

يحتل BUDDY BEAR حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 652,107، مع عرض متداول قدره 10.00M BUDDY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BUDDY بين $ 0.059926 (أدنى) و$ 0.064876 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.079501، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05139.

على المدى القصير، تحرك BUDDY بمقدار +3.51% خلال الساعة الماضية و-2.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.63K.

معلومات سوق BUDDY BEAR (BUDDY)

القيمة السوقية $ 652.11K$ 652.11K $ 652.11K الحجم (24 ساعة) $ 4.63K$ 4.63K $ 4.63K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 652.11K$ 652.11K $ 652.11K إمداد دورة التداول 10.00M 10.00M 10.00M إجمالي العرض 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BUDDY BEAR هي $ 652.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.63K. العرض المتداول لـ BUDDY يبلغ 10.00M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 652.11K.