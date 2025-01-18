سعر Bruv (BRUV)
سعر Bruv (BRUV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BRUV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bruv الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.56
- تغيير سعر Bruv خلال اليوم هو -0.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bruv مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bruv مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bruv مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bruv مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.46%
|30 يوم
|$ 0
|+16.26%
|60 يوم
|$ 0
|-2.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bruv: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.93%
-0.46%
-1.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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