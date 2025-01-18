احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BRETT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BRETT.

سعر Bretter Brett (BRETT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BRETT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bretter Brett الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 130.27K - تغيير سعر Bretter Brett خلال اليوم هو -14.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bretter Brett (BRETT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bretter Brett مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bretter Brett مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bretter Brett مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bretter Brett مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -14.05% 30 يوم $ 0 -59.94% 60 يوم $ 0 -70.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bretter Brett (BRETT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bretter Brett: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +3.39% تغير السعر (1يوم) -14.05% تغير السعر (7 أيام) +0.33%

معلومات سوق Bretter Brett (BRETT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: