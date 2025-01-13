سعر BREPE (BREPE)
سعر BREPE (BREPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BREPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BREPE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.09
- تغيير سعر BREPE خلال اليوم هو +0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BREPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BREPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BREPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BREPE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.27%
|30 يوم
|$ 0
|-33.30%
|60 يوم
|$ 0
|-23.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BREPE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.27%
-14.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is this project about? $BREPE is completely decentralized: it has 0% taxes on both purchase and sale transactions; The liquidity of $BREPE is burned forever and the contract is forfeited, guaranteeing maximum security for investor funds. What makes your project unique? $ BREPE was born after months of launching his friend PEPE. A maximum supply of 420 million (420,690,000,000,000) $BREPE tokens is available. History of your project. Released on August 27, 2023, BREPE ($BREPE) is a decentralized meme coin inspired by the creations of the famous Matt Furie. What's next for your project? As a decentralized and community-driven meme coin, BREPE aims to use memes as a tool for change in the world of cryptocurrencies, with the aim of bringing cryptocurrencies back to their essence; decentralization. What can your token be used for? To carry out decentralized exchanges at 0% taxes, without limit on transactions, Liquidity burned forever, We want to be innovation in the MEME sector.
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