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سعر Bozo Benk (BOZO) المباشر لليوم هو USD 0.00957947 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.66M . يتم تحديث سعر BOZO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bozo Benk الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.26K - تغيير سعر Bozo Benk خلال اليوم هو +10.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 799.97M

أداء سعر Bozo Benk (BOZO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bozo Benk مقابل USD هو $ +0.00092901 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bozo Benk مقابل USD هو $ -0.0023132849 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bozo Benk مقابل USD هو $ -0.0014034421 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bozo Benk مقابل USD هو $ -0.014549270565480436 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00092901 +10.74% 30 يوم $ -0.0023132849 -24.14% 60 يوم $ -0.0014034421 -14.65% 90 يوم $ -0.014549270565480436 -60.29%

تحليل سعر Bozo Benk (BOZO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bozo Benk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0084825$ 0.0084825 $ 0.0084825 24 ساعة مرتفع $ 0.00972964$ 0.00972964 $ 0.00972964 عالية طوال الوقت $ 0.068165$ 0.068165 $ 0.068165 تغير السعر (1 ساعة) +0.66% تغير السعر (1يوم) +10.74% تغير السعر (7 أيام) -2.03%

معلومات سوق Bozo Benk (BOZO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: