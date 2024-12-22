احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BONKEY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BONKEY.

سعر Bonkey (BONKEY) المباشر لليوم هو USD 0.00154735 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.38M . يتم تحديث سعر BONKEY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bonkey الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.56K - تغيير سعر Bonkey خلال اليوم هو -3.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 889.44M

أداء سعر Bonkey (BONKEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bonkey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bonkey مقابل USD هو $ -0.0006051854 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bonkey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bonkey مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.06% 30 يوم $ -0.0006051854 -39.11% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bonkey (BONKEY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bonkey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00137726$ 0.00137726 $ 0.00137726 24 ساعة مرتفع $ 0.00181296$ 0.00181296 $ 0.00181296 عالية طوال الوقت $ 0.00556026$ 0.00556026 $ 0.00556026 تغير السعر (1 ساعة) +7.74% تغير السعر (1يوم) -3.06% تغير السعر (7 أيام) -22.39%

معلومات سوق Bonkey (BONKEY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: