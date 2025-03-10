سعر Bonecoin (BONECOIN)
سعر Bonecoin (BONECOIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 291.17K. يتم تحديث سعر BONECOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bonecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.74K
- تغيير سعر Bonecoin خلال اليوم هو -14.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 995.91M
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خلال اليوم، كان سعر Bonecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bonecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bonecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bonecoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.42%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bonecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
-14.42%
-39.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BONECOIN is the utility token on SOL that is used as the currency inside of the bonerverse. We have an online game, AI video generator, a betting market, and much more coming. We leverage BONECOIN as the currency inside of our closed ecosystem. We continue to evolve our AI generation tools with the best models available. We are expanding into new markets. We are the ones who make the memes. Pop a boner, and join us today.
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