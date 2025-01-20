سعر Bodega (BODEGA)
سعر Bodega (BODEGA) المباشر لليوم هو USD 0.160864. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.31M. يتم تحديث سعر BODEGA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bodega الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.07K
- تغيير سعر Bodega خلال اليوم هو -2.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 20.50M
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خلال اليوم، كان سعر Bodega مقابل USD هو $ -0.0039043192035545 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bodega مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bodega مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bodega مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0039043192035545
|-2.36%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bodega: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.52%
-2.36%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bodega Market is an open-source prediction market protocol built on the Cardano blockchain. It allows users to create, participate, and trade in markets based on the outcomes of future events. By leveraging the unique capabilities of Cardano’s smart contract infrastructure, Bodega Market provides a secure, low-cost, and highly scalable platform for forecasting real-world outcomes. The protocol aims to redefine prediction markets by ensuring trustlessness, transparency, and accessibility for users worldwide.
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