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سعر Bodega (BODEGA) المباشر لليوم هو USD 0.160864 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.31M . يتم تحديث سعر BODEGA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bodega الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.07K - تغيير سعر Bodega خلال اليوم هو -2.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.50M

أداء سعر Bodega (BODEGA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bodega مقابل USD هو $ -0.0039043192035545 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bodega مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bodega مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bodega مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0039043192035545 -2.36% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bodega (BODEGA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bodega: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.147693$ 0.147693 $ 0.147693 24 ساعة مرتفع $ 0.185634$ 0.185634 $ 0.185634 عالية طوال الوقت $ 0.221973$ 0.221973 $ 0.221973 تغير السعر (1 ساعة) -2.52% تغير السعر (1يوم) -2.36% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Bodega (BODEGA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: