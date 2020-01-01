توكنوميكس Bodega (BODEGA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bodega (BODEGA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bodega (BODEGA) Bodega Market is an open-source prediction market protocol built on the Cardano blockchain. It allows users to create, participate, and trade in markets based on the outcomes of future events. By leveraging the unique capabilities of Cardano’s smart contract infrastructure, Bodega Market provides a secure, low-cost, and highly scalable platform for forecasting real-world outcomes. The protocol aims to redefine prediction markets by ensuring trustlessness, transparency, and accessibility for users worldwide. الموقع الرسمي: https://www.bodegacardano.org/ الوثيقة البيضاء: https://medium.com/@bodegacardano/bodega-market-litepaper-a-new-frontier-for-prediction-markets-7fe052093c6a اشتر BODEGA الآن!

توكنوميكس Bodega (BODEGA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bodega (BODEGA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.03M $ 7.03M $ 7.03M إجمالي العرض: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M العرض المتداول: $ 20.50M $ 20.50M $ 20.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.57M $ 8.57M $ 8.57M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.648917 $ 0.648917 $ 0.648917 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.075832 $ 0.075832 $ 0.075832 السعر الحالي: $ 0.342742 $ 0.342742 $ 0.342742 معرفة المزيد عن سعر Bodega (BODEGA)

توكنوميكس Bodega (BODEGA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bodega (BODEGA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BODEGA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BODEGA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BODEGA، استكشف السعر المباشر لتوكن BODEGA!

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