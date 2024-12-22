سعر Boba Oppa (BOBAOPPA)
سعر Boba Oppa (BOBAOPPA) المباشر لليوم هو USD 0.00139322. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.44M. يتم تحديث سعر BOBAOPPA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Boba Oppa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 571.09K
- تغيير سعر Boba Oppa خلال اليوم هو -17.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00B
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خلال اليوم، كان سعر Boba Oppa مقابل USD هو $ -0.000296021326399782 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Boba Oppa مقابل USD هو $ -0.0002549887 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Boba Oppa مقابل USD هو $ +0.0009434381 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Boba Oppa مقابل USD هو $ +0.0007114662808648296 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000296021326399782
|-17.52%
|30 يوم
|$ -0.0002549887
|-18.30%
|60 يوم
|$ +0.0009434381
|+67.72%
|90 يوم
|$ +0.0007114662808648296
|+104.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Boba Oppa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.58%
-17.52%
-49.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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A$0.0022152198
|1 BOBAOPPA إلى GBP
￡0.0011006438
|1 BOBAOPPA إلى EUR
€0.001323559
|1 BOBAOPPA إلى USD
$0.00139322
|1 BOBAOPPA إلى MYR
RM0.00626949
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₺0.0490274118
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¥0.2179553368
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₽0.1434180668
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₹0.1183401068
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₱0.0819631326
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￡E.0.0708870336
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NT$0.0454607686
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HK$0.0108253194
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.د.م0.0139600644