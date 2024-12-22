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سعر Boba Oppa (BOBAOPPA) المباشر لليوم هو USD 0.00139322 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.44M . يتم تحديث سعر BOBAOPPA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Boba Oppa الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 571.09K - تغيير سعر Boba Oppa خلال اليوم هو -17.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00B

أداء سعر Boba Oppa (BOBAOPPA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Boba Oppa مقابل USD هو $ -0.000296021326399782 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Boba Oppa مقابل USD هو $ -0.0002549887 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Boba Oppa مقابل USD هو $ +0.0009434381 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Boba Oppa مقابل USD هو $ +0.0007114662808648296 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000296021326399782 -17.52% 30 يوم $ -0.0002549887 -18.30% 60 يوم $ +0.0009434381 +67.72% 90 يوم $ +0.0007114662808648296 +104.36%

تحليل سعر Boba Oppa (BOBAOPPA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Boba Oppa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.001401$ 0.001401 $ 0.001401 24 ساعة مرتفع $ 0.00184742$ 0.00184742 $ 0.00184742 عالية طوال الوقت $ 0.00328851$ 0.00328851 $ 0.00328851 تغير السعر (1 ساعة) -3.58% تغير السعر (1يوم) -17.52% تغير السعر (7 أيام) -49.55%

معلومات سوق Boba Oppa (BOBAOPPA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: