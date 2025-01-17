سعر BNBEE (BEE)
سعر BNBEE (BEE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BEE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BNBEE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01
- تغيير سعر BNBEE خلال اليوم هو +0.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BEE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BEE.
خلال اليوم، كان سعر BNBEE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BNBEE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BNBEE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BNBEE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.57%
|30 يوم
|$ 0
|-37.76%
|60 يوم
|$ 0
|-26.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BNBEE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.57%
-8.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BNBEE is the brainchild of a few BNB OGs, who wanted to bring eyes back onto the chain that deserves the attention the most. The following Beemap is a quick, insightful look at some goals that the community can aim to hit, together. BEE is a meme coin, serving as tokenized attention on the BNB Chain. It provides no inherent value or utility, and there is no formal in-house team and roadmap. As a meme coin, it is extremely volatile. The token has no use and exists for the community to band together around. Please consult your personal financial advisor if you are unsure how to proceed.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BEE إلى AUD
A$--
|1 BEE إلى GBP
￡--
|1 BEE إلى EUR
€--
|1 BEE إلى USD
$--
|1 BEE إلى MYR
RM--
|1 BEE إلى TRY
₺--
|1 BEE إلى JPY
¥--
|1 BEE إلى RUB
₽--
|1 BEE إلى INR
₹--
|1 BEE إلى IDR
Rp--
|1 BEE إلى PHP
₱--
|1 BEE إلى EGP
￡E.--
|1 BEE إلى BRL
R$--
|1 BEE إلى CAD
C$--
|1 BEE إلى BDT
৳--
|1 BEE إلى NGN
₦--
|1 BEE إلى UAH
₴--
|1 BEE إلى VES
Bs--
|1 BEE إلى PKR
Rs--
|1 BEE إلى KZT
₸--
|1 BEE إلى THB
฿--
|1 BEE إلى TWD
NT$--
|1 BEE إلى CHF
Fr--
|1 BEE إلى HKD
HK$--
|1 BEE إلى MAD
.د.م--