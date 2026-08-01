سعر BNB PEPE اليوم

السعر المباشر لمشروع BNB PEPE (BNBPEPE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BNBPEPE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BNBPEPE.

يحتل BNB PEPE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31,797، مع عرض متداول قدره 100.00M BNBPEPE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BNBPEPE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01438415، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BNBPEPE بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و+1.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 58.71.

معلومات سوق BNB PEPE (BNBPEPE)

القيمة السوقية $ 31.80K$ 31.80K $ 31.80K الحجم (24 ساعة) $ 58.71$ 58.71 $ 58.71 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 95.39K$ 95.39K $ 95.39K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BNB PEPE هي $ 31.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.71. العرض المتداول لـ BNBPEPE يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 300000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 95.39K.