سعر Blueberry (BLB)
سعر Blueberry (BLB) المباشر لليوم هو USD 0.001366. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BLB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blueberry الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 449.00
- تغيير سعر Blueberry خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Blueberry مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blueberry مقابل USD هو $ +0.0005074863 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blueberry مقابل USD هو $ -0.0000008387 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blueberry مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0005074863
|+37.15%
|60 يوم
|$ -0.0000008387
|-0.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blueberry: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+26.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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