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سعر Blue Whale (WHALE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 183.28K . يتم تحديث سعر WHALE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blue Whale الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 716.86 - تغيير سعر Blue Whale خلال اليوم هو +2.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 24.00B

أداء سعر Blue Whale (WHALE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blue Whale مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blue Whale مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blue Whale مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blue Whale مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.45% 30 يوم $ 0 -73.98% 60 يوم $ 0 -61.84% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Blue Whale (WHALE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blue Whale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) +2.45% تغير السعر (7 أيام) -41.77%

معلومات سوق Blue Whale (WHALE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: