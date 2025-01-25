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سعر Blue Butt Cheese (BBC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.90K . يتم تحديث سعر BBC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blue Butt Cheese الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 884.60 - تغيير سعر Blue Butt Cheese خلال اليوم هو -4.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 674.81M

أداء سعر Blue Butt Cheese (BBC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blue Butt Cheese مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blue Butt Cheese مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blue Butt Cheese مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blue Butt Cheese مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.48% 30 يوم $ 0 -42.56% 60 يوم $ 0 -95.66% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Blue Butt Cheese (BBC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blue Butt Cheese: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00173872$ 0.00173872 $ 0.00173872 تغير السعر (1 ساعة) -0.63% تغير السعر (1يوم) -4.48% تغير السعر (7 أيام) +1.39%

معلومات سوق Blue Butt Cheese (BBC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: