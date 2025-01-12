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سعر Blep Super Meme (BLEP) المباشر لليوم هو USD 0.00146157 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.46M . يتم تحديث سعر BLEP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blep Super Meme الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 177.91K - تغيير سعر Blep Super Meme خلال اليوم هو -24.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Blep Super Meme (BLEP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blep Super Meme مقابل USD هو $ -0.000486356998659015 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blep Super Meme مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blep Super Meme مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blep Super Meme مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000486356998659015 -24.96% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Blep Super Meme (BLEP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blep Super Meme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00134894$ 0.00134894 $ 0.00134894 24 ساعة مرتفع $ 0.00195391$ 0.00195391 $ 0.00195391 عالية طوال الوقت $ 0.0039234$ 0.0039234 $ 0.0039234 تغير السعر (1 ساعة) -7.12% تغير السعر (1يوم) -24.96% تغير السعر (7 أيام) +11.75%

معلومات سوق Blep Super Meme (BLEP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: