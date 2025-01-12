سعر Blep Super Meme (BLEP)
سعر Blep Super Meme (BLEP) المباشر لليوم هو USD 0.00146157. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.46M. يتم تحديث سعر BLEP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blep Super Meme الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 177.91K
- تغيير سعر Blep Super Meme خلال اليوم هو -24.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Blep Super Meme مقابل USD هو $ -0.000486356998659015 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blep Super Meme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blep Super Meme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blep Super Meme مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000486356998659015
|-24.96%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blep Super Meme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.12%
-24.96%
+11.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Look up in the sky! It’s a bird! It’s a plane! No, it’s BLEP!" The ultimate AI-deployed, mindshare-driven memecoin, BLEP is here to take the meme world by storm! A one-of-a-kind fusion of $BRETT, $FWOG, and $PEPE, BLEP embodies the chaos, creativity, and charm of the internet’s favorite memes, evolving them into a next-gen super meme. BLEP is not just a memecoin; it’s a cultural revolution, a beacon for those who dare to dream big and meme even bigger. From the iconic traits of $BRETT’s brilliance, $FWOG’s whimsical energy, and $PEPE’s legendary status, BLEP creates a singular powerhouse that’s equal parts innovation and hilarity. With BLEP, we’re not just trading coins—we’re trading ideas, laughs, and moments of pure internet magic. Join the BLEP movement today and be part of the future of meme-driven currency! Together, we BLEP into infinity and beyond!
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￡0.0011838717
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€0.0014177229
|1 BLEP إلى USD
$0.00146157
|1 BLEP إلى MYR
RM0.0065624493
|1 BLEP إلى TRY
₺0.051739578
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¥0.2304457419
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₽0.1485393591
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₹0.1259434869
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₱0.08623263
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￡E.0.073809285
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