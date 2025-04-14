سعر BlackWork (BLWK)
سعر BlackWork (BLWK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.41K. يتم تحديث سعر BLWK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlackWork الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BlackWork خلال اليوم هو -8.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 884.54M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BLWK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BLWK.
خلال اليوم، كان سعر BlackWork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlackWork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlackWork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlackWork مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.90%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BlackWork: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.67%
-8.90%
-19.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BLACKWORK is a crypto meme token that has taken the Binance Smart Chain (BSC) network by storm. Named after the infamous internet meme $BLACKWORK, this token has gained a huge following in the crypto community due to its unique and fun nature. In the heart of the blockchain revolution, where memes meet markets and culture drives capital, one name rises — BLACKWORK ($BLWK). It’s not just a meme. It’s a movement. It’s art, it’s alpha, it’s attitude. It tells the story of patience, belief, and digital community — all wrapped in one collectible masterpiece
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BLWK إلى VND
₫--
|1 BLWK إلى AUD
A$--
|1 BLWK إلى GBP
￡--
|1 BLWK إلى EUR
€--
|1 BLWK إلى USD
$--
|1 BLWK إلى MYR
RM--
|1 BLWK إلى TRY
₺--
|1 BLWK إلى JPY
¥--
|1 BLWK إلى RUB
₽--
|1 BLWK إلى INR
₹--
|1 BLWK إلى IDR
Rp--
|1 BLWK إلى KRW
₩--
|1 BLWK إلى PHP
₱--
|1 BLWK إلى EGP
￡E.--
|1 BLWK إلى BRL
R$--
|1 BLWK إلى CAD
C$--
|1 BLWK إلى BDT
৳--
|1 BLWK إلى NGN
₦--
|1 BLWK إلى UAH
₴--
|1 BLWK إلى VES
Bs--
|1 BLWK إلى PKR
Rs--
|1 BLWK إلى KZT
₸--
|1 BLWK إلى THB
฿--
|1 BLWK إلى TWD
NT$--
|1 BLWK إلى AED
د.إ--
|1 BLWK إلى CHF
Fr--
|1 BLWK إلى HKD
HK$--
|1 BLWK إلى MAD
.د.م--
|1 BLWK إلى MXN
$--