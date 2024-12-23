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سعر BKOKFi (BKOK) المباشر لليوم هو USD 0.455565 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.37M . يتم تحديث سعر BKOK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BKOKFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 248.14K - تغيير سعر BKOKFi خلال اليوم هو +6.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 13.99M

أداء سعر BKOKFi (BKOK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BKOKFi مقابل USD هو $ +0.02709679 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BKOKFi مقابل USD هو $ -0.2109355696 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BKOKFi مقابل USD هو $ -0.3017535912 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BKOKFi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02709679 +6.32% 30 يوم $ -0.2109355696 -46.30% 60 يوم $ -0.3017535912 -66.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BKOKFi (BKOK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BKOKFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.428236$ 0.428236 $ 0.428236 24 ساعة مرتفع $ 0.511169$ 0.511169 $ 0.511169 عالية طوال الوقت $ 1.94$ 1.94 $ 1.94 تغير السعر (1 ساعة) +1.11% تغير السعر (1يوم) +6.32% تغير السعر (7 أيام) -38.36%

معلومات سوق BKOKFi (BKOK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: