سعر BKOKFi (BKOK)
سعر BKOKFi (BKOK) المباشر لليوم هو USD 0.455565. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.37M. يتم تحديث سعر BKOK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BKOKFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 248.14K
- تغيير سعر BKOKFi خلال اليوم هو +6.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 13.99M
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خلال اليوم، كان سعر BKOKFi مقابل USD هو $ +0.02709679 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BKOKFi مقابل USD هو $ -0.2109355696 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BKOKFi مقابل USD هو $ -0.3017535912 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BKOKFi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02709679
|+6.32%
|30 يوم
|$ -0.2109355696
|-46.30%
|60 يوم
|$ -0.3017535912
|-66.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BKOKFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.11%
+6.32%
-38.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launched on September 15, 2024, by a team located in Singapore, BKOK is a smart contract featuring three distinct liquidity pools. First Liquidity Pool: BKOK/BNB Engage in standard trading with BNB, enhanced by an automatic burn mechanism that increases its value by 0.25% per hour (6% per day). Second Liquidity Pool: BKOK/USDT Participate in standard trading with USDT and capitalize on arbitrage opportunities by leveraging the price discrepancies between the BKOK/USDT and BKOK/BNB pools. Third Liquidity Pool: BKOK Assurance Pool This pool is designed to protect investors' capital by limiting downside risk. It is exclusively for the benefit of holders, with the price of BKOK in this pool appreciating over time. Transactions in this pool are limited to sell trades, and BNB accumulates as time progresses. Investors can rest assured that liquidity will always be available. When investments are liquidated through this channel, tokens are burned, contributing to the price increase of both the BKOK/BNB and BKOK/USDT pools.
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