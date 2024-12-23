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سعر Bitcoin on Base (BTCB) المباشر لليوم هو USD 0.656603 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.26M . يتم تحديث سعر BTCB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitcoin on Base الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.71K - تغيير سعر Bitcoin on Base خلال اليوم هو -11.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 15.63M

أداء سعر Bitcoin on Base (BTCB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin on Base مقابل USD هو $ -0.0815618830208362 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin on Base مقابل USD هو $ +0.2283966614 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin on Base مقابل USD هو $ +0.4298500128 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin on Base مقابل USD هو $ +0.47449593039530583 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0815618830208362 -11.04% 30 يوم $ +0.2283966614 +34.78% 60 يوم $ +0.4298500128 +65.47% 90 يوم $ +0.47449593039530583 +260.56%

تحليل سعر Bitcoin on Base (BTCB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin on Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.649992$ 0.649992 $ 0.649992 24 ساعة مرتفع $ 0.750187$ 0.750187 $ 0.750187 عالية طوال الوقت $ 0.977888$ 0.977888 $ 0.977888 تغير السعر (1 ساعة) +0.66% تغير السعر (1يوم) -11.04% تغير السعر (7 أيام) +14.17%

معلومات سوق Bitcoin on Base (BTCB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: