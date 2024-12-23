سعر Bitcoin on Base (BTCB)
سعر Bitcoin on Base (BTCB) المباشر لليوم هو USD 0.656603. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.26M. يتم تحديث سعر BTCB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitcoin on Base الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.71K
- تغيير سعر Bitcoin on Base خلال اليوم هو -11.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 15.63M
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خلال اليوم، كان سعر Bitcoin on Base مقابل USD هو $ -0.0815618830208362 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin on Base مقابل USD هو $ +0.2283966614 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin on Base مقابل USD هو $ +0.4298500128 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin on Base مقابل USD هو $ +0.47449593039530583 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0815618830208362
|-11.04%
|30 يوم
|$ +0.2283966614
|+34.78%
|60 يوم
|$ +0.4298500128
|+65.47%
|90 يوم
|$ +0.47449593039530583
|+260.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin on Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.66%
-11.04%
+14.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BTCB is the premier Blue Chip opportunity on Base, offering absolute digital scarcity and a store of value. There are only 15.84M tokens remaining post-burn.
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