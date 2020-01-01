توكنوميكس Bitcoin on Base (BTCB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bitcoin on Base (BTCB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bitcoin on Base (BTCB) Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens. Please update the description to the following: Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived. الموقع الرسمي: https://btconbase.org/ اشتر BTCB الآن!

توكنوميكس Bitcoin on Base (BTCB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bitcoin on Base (BTCB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M إجمالي العرض: $ 15.63M $ 15.63M $ 15.63M العرض المتداول: $ 15.63M $ 15.63M $ 15.63M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.977888 $ 0.977888 $ 0.977888 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.136227 $ 0.136227 $ 0.136227 السعر الحالي: $ 0.163527 $ 0.163527 $ 0.163527 معرفة المزيد عن سعر Bitcoin on Base (BTCB)

توكنوميكس Bitcoin on Base (BTCB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bitcoin on Base (BTCB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BTCB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BTCB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BTCB، استكشف السعر المباشر لتوكن BTCB!

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