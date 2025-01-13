سعر Bitchemical Token (BCHEC)
سعر Bitchemical Token (BCHEC) المباشر لليوم هو USD 0.00948492. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BCHEC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitchemical Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.43
- تغيير سعر Bitchemical Token خلال اليوم هو +1.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bitchemical Token مقابل USD هو $ +0.00016049 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitchemical Token مقابل USD هو $ -0.0005151013 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitchemical Token مقابل USD هو $ -0.0006526317 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitchemical Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00016049
|+1.72%
|30 يوم
|$ -0.0005151013
|-5.43%
|60 يوم
|$ -0.0006526317
|-6.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitchemical Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.63%
+1.72%
-4.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEET THE FUTURE OF CHEMISTRY Transform chemistry research with AI, digital technology and automation. Drive innovation in the chemical industries. Bitchemical Artificial Intelligence As Bitchemical Technologies, we have combined blockchain applications with the chemical industry since our establishment in 2020. As of 2023, we started our work to offer artificial intelligence applications, the technology of the future, to the service of the chemical industry. The Bitchemical Token was created by Bitchemical LAB & AI in order to financially support, develop research and development and innovation studies and to provide high-value earnings to its investors.
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