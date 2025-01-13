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سعر Bitchemical Token (BCHEC) المباشر لليوم هو USD 0.00948492 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BCHEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitchemical Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.43 - تغيير سعر Bitchemical Token خلال اليوم هو +1.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bitchemical Token (BCHEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitchemical Token مقابل USD هو $ +0.00016049 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitchemical Token مقابل USD هو $ -0.0005151013 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitchemical Token مقابل USD هو $ -0.0006526317 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitchemical Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00016049 +1.72% 30 يوم $ -0.0005151013 -5.43% 60 يوم $ -0.0006526317 -6.88% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bitchemical Token (BCHEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitchemical Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00927865$ 0.00927865 $ 0.00927865 24 ساعة مرتفع $ 0.00960277$ 0.00960277 $ 0.00960277 عالية طوال الوقت $ 0.01157354$ 0.01157354 $ 0.01157354 تغير السعر (1 ساعة) +0.63% تغير السعر (1يوم) +1.72% تغير السعر (7 أيام) -4.93%

معلومات سوق Bitchemical Token (BCHEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: